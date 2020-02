Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po mužích z kamerového záznamu

BENEŠOVSKO – Natankovali naftu do barelů a odjeli.

Čerčanští policisté od začátku ledna letošního roku řeší případ krádeže. K té přesně došlo dne 8. ledna v 11:46 hodin na benzinové čerpací stanici u dálnice D1 – 29 km, směr Praha (u obce Hvězdonice). Dosud neznámí pachatelé přijeli na čerpací stanici v osobním motorovém vozidle výrobní značky Škoda Octavia Combi, světlé barvy, s odcizenou registrační značkou: 3SX5386. Na vozidle bylo tou dobou namontováno tažné zařízení a střešní podélníky (hagusy). S vozidlem zastavili u stojanu č. 3. Poté z vozu vystoupil řidič se spolujezdcem z předního sedadla, otevřeli zavazadlový prostor, kde měli připravených několik barelů. Do těch postupně natankovali více jak 150 litrů nafty v hodnotě přesahující pět a půl tisíce korun. Po natankování oba muži, aniž by přišli do prodejny a natankované pohonné hmoty zaplatili, nasedli do vozidla a z benzinové čerpací stanice odjeli. Tímto jednáním se dopustili přečinu krádeže. V případě dopadení a odsouzení jim za tento přečin hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Policisté začali ihned po pachatelích pátrat. Provedeným šetřením zjistili, že registrační značka na vozidle – 3SX5386 byla téhož dne odcizena z osobního motorového vozidla v Benešově. Dále policisté z benzinové čerpací stanice zajistili videozáznam, na kterém je zachyceno protiprávní jednání pachatelů a jejich podoba. Řidič vozidla je zdánlivého stáří 35 – 45 let, vysoký 180 – 190 cm, běloch, silnější postavy. V době krádeže měl na sobě tmavou mikinu s kapucí, oranžovou vestu (zřejmě zateplenou), maskáčové vojenské kapsáče zelené barvy. Na nohou měl modré sportovní boty s bílou podrážkou. Na hlavě měl nasazeného tmavého pleteného kulicha. Na čerpací stanici si na levou ruku nasadil světlou pracovní rukavici s oranžovým pruhem. Spolujezdec byl muž ve věku 35 – 45 let, vysoký 180 – 190 cm, běloch, silnější postavy. Na sobě měl světlou mikinu a na ní černou vestu s kapucí (zřejmě zateplenou). Vnitřek kapuci měl modrou barvu. Muž měl na nohou černé tepláky. Obut byl do bílo – černých sportovních bot. Na hlavě měl nasazeného světlého pleteného kulicha.

V souvislosti s tímto případem se nyní obracíme na širokou veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci. Jakékoliv poznatky k osobám těchto podezřelých mužů, prosím, sdělte přímo policistům Obvodního oddělení Čerčany na telefonním čísle: 974 871 720 nebo na 735 785 556. Využít můžete také bezplatnou linku tísňového volání 158.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

10. února 2020

