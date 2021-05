Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po muži neznámé totožnosti

CHEBSKO – V Mariánských Lázních měl odcizit finanční hotovost.

Chebští kriminalisté pátrají po muži neznámé totožnosti, který měl v pátek 14. května letošního roku v době od 04:00 do 04:20 hodin přistavit dřevěný žebřík k zadní stěně objektu v ulici Lužická v Mariánských Lázních. Následně měl oknem vniknout do kanceláře prodejny jedné z místních společností. Prodejnu měl prohledat a nakonec poničit pokladnu a odcizit z ní finanční prostředky. Poté měl prodejnu opět po žebříku opustit. Při útěku si ho ale všiml pracovník bezpečnostní agentury, který ho několik metrů pronásledoval.



Kriminalisté pátrají po muži ve věku 30-35 let, který byl střední postavy a vysoký zhruba 180 centimetrů. Muž byl oholen a téměř byl vlasů. Na levé ruce měl mít od zápěstí po loket tetování. Hledaný muž měl být rychlý, pružný a při útěku snadno překonával ploty.



Oblečen měl být do tmavě modré bundy s kapucí, modrých sportovních šusťákových kalhot a měl nést modrou sportovní tašku, která byla na spodní části černá.

Hledaný muž měl mluvit česky a bez přízvuku.



Muž měl svým jednáním způsobit škodu přibližně 100 tisíc korun. Kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.



V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost, zda si někdo v inkriminovanou dobu v uvedeném místě něčeho nevšiml či nepoznal neznámého pachatele z vyhotoveného identikitu. Informace je možné policistům předávat prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 5. 2021

Odkazy do noveho okna Identikit hledaného muže Detailní náhled

vytisknout e-mailem