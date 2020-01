Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po muži, který páchá sériovou trestnou činnost

Pražští kriminalisté pátrají po muži, na kterého je vydán příkaz k zatčení a měl by se zdržovat na území hl. m. Prahy.

Kriminalisté prvního policejního obvodu pracují na sériové majetkové trestné činnosti, kterou páchá podezřelý muž. Ten v otevírací době vstupuje do různých provozen, chvíli tam setrvá a poté v nestřeženém okamžiku odcizí věci, které jsou menších rozměrů. A to proto, aby se vešli do batohu či příruční tašky. Denně si tak přijde k nemalému zisku.

Poslední pohyb podezřelého muže byl zaznamenán dne 10.01.2020 v ulici Evropská v Praze 6. Na muže je vydán příkaz k zatčení a je vyhlášen do celostátního pátrání.

Pokud muže na přiložených fotografiích nebo v databázi pátrání po osobách poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, kontaktujte linku 158. Upozorňujeme, že muž může být nebezepečný, proto se ho sami nepokoušejte zadržet.

nprap. Lucie Drábková - 22. ledna 2020

Odkazy do noveho okna podezřelý muž detail Detailní náhled podezřelý muž Detailní náhled

