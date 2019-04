Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po muži, který chce spáchat sebevraždu

Svým kamarádům a přítelkyni zaslal pohřešovaný několik zpráv s tím, že chce spáchat sebevraždu. Neviděli jste ho?

Pohřešování po osmatřicetiletém muži nahlásila jeho přítelkyně na základě několika obdržených zpráv, ve kterých se jí omluvil s tím, že chce spáchat sebevraždu. Obdobné zprávy odeslal také svým známým a kamarádům.

Kriminalisté prošetřováním případu zjistili, že muž odešel ve čtvrtek 28. března po sedmnácté hodině z práce, kde nasedl do svého vozu a odjel do obce Kařez. Tam dorazil kolem dvacáté hodiny a zaparkoval vůz před chatou svých rodičů. Pravděpodobně ještě v autě rozeslal zmíněné zprávy a od té doby ho již nikdo neviděl. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu a jeho mobilní telefon je nedostupný.

K obci Kařez má kladný vztah, neboť tam v minulosti často jezdil se svými rodiči. Společně byli i členy tamního mysliveckého spolku. Má tudíž velmi dobrou znalost okolí a nechal se slyšet, že pokud by spáchal sebevraždu, tak právě tam. Muž má psychické problémy a pravidelně musí užívat léky. Dle oznamovatelky se již v minulosti pokusil o sebevraždu.

Pohřešovaný má pravděpodobně u sebe legálně drženou, krátkou střelnou zbraň.

Popis osoby: střední, 175 až 185 cm vysoká postava, vysoké čelo a hnědé vlasy. Zvláštním znamením je dlouhá jizva na boku hlavy od prodělané operace mozku.

Naposled byl viděn v modré péřové bundě s kapucí, modrých kalhotách a tmavě modrých bot s bílou podrážkou.

Pokud jste muže viděli, nebo víte, kde se nachází, neprodleně prosím kontaktujte linku tísňového volání 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 2. dubna 2019

