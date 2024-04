Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po muži a jeho výskytu

BEROUNSKO – Pokud ho uvidíte, kontaktujte policii na lince 158.

Berounští kriminalisté pátrají po 46letém muži, jakožto vězni, který v minulém týdnu opustil nestřežené pracovišti v Libereckém kraji. Nicméně u nás ve středních Čechách, ale také ve vedlejším Plzeňském kraji, by měl páchat trestnou činnost, ze které je právě hledaný muž podezřelý.

Šestačtyřicetiletý muž svévolně opustil 9. dubna nestřežené pracoviště v České Lípě v Libereckém kraji, odkud zamířil do Středočeského kraje. Nejprve měl 13. dubna zamířit do obce Tupadly na Kutnohorsku a tam se pokusil odcizit vozidlo Toyota. S tím se rozjel, najel na svah a vozidlo převrátil na bok. Poté se přesunul do obce Dolní Zimoř na Mělnicku, kde odcizil automobil Fiat, s nímž 14. dubna natankoval na benzínové čerpací stanici v Berouně, odkud ale odjel bez placení. Kromě tohoto vozidla odcizil další auto v Líšné na Rokycansku, s nímž havaroval v Kublově na Berounsku. V Kublově, kde havaroval, se pokusil odcizit další automobil, což mu ale nevyšlo. V neposlední řadě se mu dnešního dne podařilo odcizit Škodu Fabii a tímto vozem měl jet směrem na Plzeň.

V souvislosti s těmito případy, ze kterých je hledaný muž podezřelý, se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud jste zaznamenali jeho pohyb nebo pokud ho někde uvidíte, neprodleně kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

Děkujeme předem za spolupráci!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

16. dubna 2024

