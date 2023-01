Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po modrém jízdním kole za čtvrt milionu korun

LIBEREC - Zmizelo v sobotu při vloupání do prodejny kol v Liberci.

V sobotu večer se někdo vloupal do prodejny jízdních kol v ulici Svobody v Liberci. Poté, co sem pachatel vnikl za použití násilí, aktivoval alarm, a proto v panice popadl jedno jediné kolo, které stálo nejblíže, a utekl s ním. Bohužel šlo zrovna o nejdražší kolo z celého obchodu. Je to horské, celokarbonové, celoodpružené kolo značky Koba Trailtool s karbonovými ráfky a dalšími prémiovými komponenty v barvě několika modrých odstínů. Jeho prodejní cena činí 230 000 korun.

Kvalitu tohoto dopravního prostředku ocení jen skuteční znalci. Obchodníci kolo nazývají "sakra rychlými švýcarskými hodinkami". Paradoxně se ale může stát to, že skončilo v rukách neinformovaného zloděje, který ho bude nabízet hluboko pod cenou náhodným zájemcům, a nebo na bazarových portálech.

Pokud takové kolo někde zahlédnete, volejte prosím naši bezplatnou tísňovou linku 158. Jeho fotografii přikládáme. Dobře si kolo prohlédněte, podle majitele prodejny existuje jen jeden jediný exemplář této značky na světě v tomto barevném provedení.

Vzhledem k výši způsobené škody si případ převzala služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru Policie ČR a pachateli v případě dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

10. 1. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna odcizené jízdní kolo Detailní náhled

vytisknout e-mailem