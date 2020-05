Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátráme po karavanu

Český Krumlov – Světlík – Byl odcizen z oplocené zahrady.

Policisté z Větřní pátrají po obytném karavanu, který byl v přesně nezjištěné době od 17. března 2020 do 24. května 2020 odcizen z oplocené zahrady v katastru obce Světlík. Dosud neznámý pachatel se zmocnil zaparkovaného uzamčeného bílého obytného přívěsu značky KIP, typ KG-42, registrační značky 5AJ 9581. Karavan měl na zadní části nosič jízdní kol. Pachatel odcizil karavan i s uloženými věcmi a vybavením. Hodnota obytného přívěsu a odcizených věcí byla stanovena více než 150 tisíc korun.

Žádáme tímto každého, kdo by k uvedenému případu mohl poskytnout jakékoliv informace, které by přispěly k jeho objasnění, a to jak z místa činu, tak k dalšímu výskytu karavanu, aby je předal policistům na služebně ve Větřní, případně na telefonním čísle 974 232 740.

Za případnou pomoc děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

25. května 2020

