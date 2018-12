Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po jednaosmdesátiletém muži ze Zlína

ZLÍNSKO: Včera odjel do Kroměříže, domů se nevrátil.

Včera večer oznámil policistům jednapadesátiletý muž ze Zlína, že pohřešuje svého jednaosmdesátiletého otce Františka Holomka, s nímž žije ve společné domácnosti.

Senior odešel včera dopoledne z domu, aniž by synovi řekl, kam jde. Když se do večera nevrátil, začal ho syn hledat. Nejprve u příbuzných, poté ho napadlo, že mohl odjet za manželkou do Kroměříže. Zjistil, že v Kroměříži skutečně byl, ale zpět do Zlína se již nevrátil.

Pohřešovaný muž je vysoký asi 158 cm, má prošedivělé krátké vlasy, knír, hnědé oči a hubenou postavu. Při odchodu z domu měl na sobě koženkový kabát černé barvy, šedé kalhoty, na hlavě černou kšiltovku a obuty měl tmavé zimní boty. Mluví pomalu se špatnou výslovností.

Pokud by kdokoli muže na fotografii spatřil, ať kontaktuje linku tísňového volání policie – 158.

Děkujeme.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22251212181505

13. prosince 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

