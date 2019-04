Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po dítěti v ohrožení

KRAJ - Pomozte nám najít chlapce, který je v ohrožení života.

Liberečtí policisté pátrají po 14 letém chlapci z Nového Boru - Arnultovic, který odešel dnešního dne, tedy 30. dubna, v 16:50 hodin z Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Chlapec je v ohrožení života, neboť pravidelně užívá léky. V případě nepravidelného užívání léků by se u chlapce mohly projevit vážné zdravotní komplikace.

Z DDÚ v Liberci chlapec odešel neznámo kam. V době odchodu byl oblečený v šedé tepláky, bílé tričko a šedivou mikynu. Chlapec u sebe nemá mobilní telefon, je bez finančních prostředků.Pravděpodobně by se mohl zdržovat ve skupinách obdobně starých lidí. Je také předpoklad, že by mohl směřovat do místa svého bydliště v Novém Boru. Chlapec je 160 cm vysoký, střední postavy, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy.

V případě, že víte, kde se chlapec nachází nebo máte informace o jeho výskytu, neprodleně informujte policii prostřednictvím bezplatné linky 158.

Více informací o pohřešovaném chlapci v ohrožení života můžete shlédnout na tomto odkazu:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19150430191805

V případě, že již odkaz nebude aktivní, bylo pátrání ukončeno.

30. dubna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Odělení tisku a prevence

Liberec

