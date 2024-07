Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po cyklistovi

HRADECKO - Přihlásí se sám, nebo ho někdo pozná?

Včera 23.7. krátce před 8.45 v Hradci Králové na křižovatce ulice Střelecká a Gočárova třída jel cyklista od Ulrichova náměstí v levém jízdním pruhu, který je určený pro směr jízdy a pro odbočení vlevo, a náhle odbočil vpravo, čímž vjel do jízdní dráhy souběžně jedoucímu trolejbusu, který jel v přímém směru. Řidička trolejbusu, aby se vyhnula střetu, prudce zabrzdila, čímž došlo k pádu několika cestujících. Čtyřiašedesátiletá žena a 9letý chlapec byli převezeni do nemocnice na ošetření. Nikdo jiný zraněn nebyl. Ke střetu nedošlo a cyklista z místa nehody ujel, aniž by učinil opatření daná mu zákonem. U řidičky trolejbusu byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou. Hmotná škoda nevznikla.

Žádáme cyklistu nebo případné svědky, aby se přihlásili na lince 158, nebo se dostavili přímo na hradecký dopravní inspektorát sídlící na Ulrichově náměstí (bývalé sídlo ČSOB).

por. Iva Kormošová

24.7.2024, 12.20

