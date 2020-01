Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po 55letém muži

KRAJ - Muž je nezvěstný několik let.

Policisté žádají o pomoc při pátrání po pětapadesátiletém muži, který je nezvěstný od roku 2006. Hledaný by se mohl zdržovat na samotách, a to pravděpodobně v okolí Jičínska, Nového Bydžova nebo Rychnovska.

Muž je přibližně 175 cm vysoký, střední postavy, s plavými vlnitými vlasy. Fotografie muže, která je uložena v odkaze, je stará přibližně 15 let, novější není k dispozici.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=8010821060502

(Pokud odkaz nelze otevřít, osoba byla vypátrána).

Pokud nám můžete k hledanému muži poskytnout jakoukoliv informaci, sdělte ji prosím na bezplatnou linku 158 nebo na jakoukoliv policejní služebnu.

Děkujeme za vaši pomoc.

por. Mgr. Alena Kacálková

10. ledna 2020

