Pátráme po 15ti leté dívce s miminkem - AKTUALIZACE

Pražští kriminalisté hledají dívku, která se nevrátila do výchovného ústavu mládeže.

Od 8. května pátrají policisté po 15ti leté dívce, která se nevrátila z vycházky zpět do výchovného ústavu mládeže v Černovicích v okrese Tábor. Dívka má u sebe čtyřměsíční miminko, které má být dle předběžného opatření vydaného soudem předáno do pěstounské péče. Vzhledem k tomu, že se do současné doby všemi možnými prostředky nepodařilo dívku najít, žádáme veřejnost o pomoc. Trvalé bydliště má dívka v Praze 9 v Horních Počernicích.

Popis: Dívka je 161cm vysoká, štíhlé postavy, má dlouhé vlasy hnědé barvy a modré oči.

V případě, že dívku poznáváte, nebo víte, kde by se mohla zdržovat, kontaktujte linku 158.

nprap. Lucie Drábková - 25. května 2020

AKTUALIZACE: Policisté nalezli dívku i s minikem a jsou oba v pořádku. Dívka je nyní převážena zpět do výchovného ústavu mládeže v Černovicích a miminko bude svěřeno na tři měsíce do pěstounské péče.

Všem, kteří věnovali pozornost pátrání po dívce s miminkem děkujeme.

nprap. Lucie Drábková - 26. května 2020

