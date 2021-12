Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátrací relace

PLZEŇ - Policisté pátrají po totožnosti neznámého muže, který v několika případech neoprávněně použil odcizený platební prostředek pro svou potřebu.

Policisté obvodního oddělení Plzeň Skvrňany prověřují trestní věc, kde je dáno podezření ze spáchání trestného činu krádeže spáchané v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tohoto jednání se měl dopustit zatím neznámý pachatel dne 5. října 2021 v době od 01:25 do 03:55 hodin v Plzni, a to pravděpodobně v dopravním prostředku MHD na trase Masarykovo nám. – centrum města – Skvrňany. Ten měl odcizit věci a cennosti, které měl mít poškozený při sobě. Jednalo se zejména o mobilní telefon, elektronickou cigaretu a peněženku s obsahem osobních dokladů, platební kartou. Dle zjištěných a prověřených informací bylo s odcizenou platební kartou provedeno celkem 8 neoprávněných plateb v různých prodejnách v Plzni v čase od 03.55 do 10.05 hodin za více jak 2 500 korun. Poškozenému měl pachatel způsobit celkovou hmotnou škodu za více jak 7 500 korun.

Policisté se případem aktivně zabývají a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na které je zachycena podezřelá osoba.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158 a pomohli s řádným objasněním případu. Za poznatky předem děkujeme.

nprap. Veronika Hokrová

6. prosince 2021

vytisknout e-mailem