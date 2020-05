Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátrací akce skončila úspěšně

VYŠKOVSKO: Starší paní našli policisté ve spolupráci s psovodem.

Více než desítka policistů včera pátrala v Kožušicích po starší ženě. Seniorka odešla asi po šesté hodině ráno z domu zřejmě jen v noční košili. Její příbuzní kontaktovali policii poté, co prošli obvyklá místa ve vsi a paní nenašli. Téměř osmdesátiletá žena byla sice pohyblivá, nicméně již bývala zmatená v čase a prostoru. V obci jsme nechali vyhlásit, že po paní pátráme spolu s popisem, který nám poskytla rodina, a samozřejmě i prověřili, zda seniorku mezitím neodvezla záchranná služba. Do pátrací akce se zapojili policisté z Vyškovska spolu s psovodem. Na pomoc nám přispěchali i dva psovodi ze sousedního Zlínského kraje. Velitel akce vyžádal i policejní vrtulník a z Brna mířila do obce Speciální pohotovostní jednotka. Pohřešovanou ženu ještě před jejich příjezdem vypátrala hlídka slavkovských policistů spolu s psovodem. Starší paní našli po desáté hodině v blízkosti rodinných domů se zahradami. Seniorka neměla viditelná zranění, mohla být ale vzhledem k ranní teplotám lehce podchlazena. Nalezenou ženu jsme předali do péče záchranářů.

Pokud postrádáte blízkou osobu a bez úspěchu prověříte obvyklá místa, kde by mohla být, neváhejte a kontaktujte tísňovou linku policie. Nečekejte dlouhé hodiny nebo nepátrejte dlouhou dobu sami. Čím dříve přivoláte pomoc, tím je větší šance na její nalezení.

por. Mgr. Alice Musilová, 26. 5. 2020

