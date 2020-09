Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátrací akce skončila úspěšně

BŘECLAVSKO: Při pátrání po ztraceném houbaři nám velmi pomohla veřejnost. Děkujeme.

Včera dopoledne oznámila na tísňovou linku policie žena z Břeclavska pohřešování svého manžela. Předchozí den si vyšel na houby a když se nevrátil, šla jej s příbuzným hledat, avšak bezvýsledně. Pátrací akci značně ztěžoval jak velký časový odstup od chvíle, kdy starší muž odešel, a oznámením, tak skutečnost, že neměl u sebe mobilní telefon. Navíc nám žena sdělila, že manžel trpí Alzheimerovou chorobou. Kontaktovali jsme záchranáře, zda pohřešovaného muže nepřeváželi. Také jsme požádali starosty obcí Novosedly, Brod nad Dyjí, Drnholec, Nový Přerov, Dobré Pole o vyhlášení pohřešování po ztraceném houbaři. Z důvodu blízkosti hranic a poznatku od manželky, že již v minulosti se muž ztratil, prošel obcemi až na rakouskou stranu a vrátil se domů až druhý den ráno, jsme kontaktovali v rámci policejní spolupráce rakouské kolegy. Do pátrací akce se chystal i vrtulník a Speciální pořádková jednotka z Brna, rovněž jízdní policie, k dispozici byl i psovod. Těchto sil však nakonec nebylo zapotřebí, protože po poledni volala oznamovatelka s poznatkem od muže, který viděl asi před hodinou jejího manžela u Dolních Dunajovic. Ihned jsme požádali starosty obcí Dolní Dunajovice i okolní obce Perná, aby vyhlásili pátrání po pohřešovaném. Zároveň se do uvedené oblasti rozjely okolní břeclavské policejní hlídky. Mezitím oznamovatelku kontaktovala další paní z obce Dolní Dunajovice, která viděla jejího manžela. Díky veřejnosti pátrání po muži skončilo úspěšně. Vyčerpaného a zmateného sedmašedesátiletého muže nakonec našli policisté obvodního oddělení Hrušovany nad Jevišovkou u obce Dolní Dunajovice ve směru na obec Perná. K posouzení zdravotního stavu jsme přivolali zdravotnickou záchrannou službu a mezitím o nalezení manžela informovali jeho ženu. Záchranáři naštěstí neshledali nutnost hospitalizace nalezeného seniora a tak jsme jej mohli předat manželce do místa bydliště. Tímto děkujeme veřejnosti za všímavost a pomoc při pátrací akci.

por. Mgr. Alice Musilová, 18. 9. 2020

