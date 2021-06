Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátrací akce měla smutný konec

HODONÍNSKO: Pohřešovaného našli v lese bez známek života.

Smutně skončilo pátrání po pohřešovaném osmačtyřicetiletém muži z Vracova na Hodonínsku. Ten byl rodinou naposledy viděn včera ráno, kdy z domu odjel na jízdním kole. Jenomže v následujících hodinách se již domů nevrátil, a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Příbuzní se tak pohotově obrátili na hodonínské policisty, kterým nenadálé zmizení oznámili. První den provedené pátrací akce nikam nevedly. Na další den tak bylo naplánováno rozsáhlé pátrání v lesích okolo Vracova. Do něj bylo nasazeno téměř na čtyři desítky policistů, včetně policejního psovoda a policistů na koních. Neoddiskutovatelnou posilou byli i dobrovolníci nejen z okolí Vracova (místní občané, dobrovolní hasiči a Czech SAR Team). Těch se nakonec sešlo kolem dvou set a jejich zapojení se ukázalo jako klíčové. Byli to právě oni, dobrovolníci, kdo pohřešovaného muže našli ve zdejším lese, bohužel ale již bez známek života. Nedaleko byl policisty vypátrán také jeho bicykl. V případu byla nařízena pitva, přestože by podle prvotních informacích na jeho smrti neměla mít podíl žádná další osoba.

Ačkoliv nakonec pátrání skončilo tragicky, policisté chtějí tímto všem zúčastněným poděkovat za výbornou spolupráci.

por. Bc. Petr Vala, 1. června 2021.

