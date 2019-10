Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátrací akce po ztraceném houbaři

KANDIA - Senior byl nalezen bez známek života.

Ve středu 16. října 2019 jsme po sedmnácté hodině přijali oznámení o pohřešování seniora, který se ztratil v lesním prostoru mezi obcemi Kandia, Krakovec a Raková.

Policisté ihned zorganizovali pátrací akci, při které však muže nenašli, přestože ho hledali až do pozdních nočních hodin i s využitím služebních psů a policejního vrtulníku s termovizí. S ohledem na podmínky bylo rozhodnuto, že pátrání bude přerušeno do ranních hodin. Ráno se pod policejním velením v místě shromáždilo na sedm desítek pátračů z řad Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, jednotek sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí, ale také dobrovolní kynologové z různých míst Moravy a do akce byl znovu povolán vrtulník s termovizí. Během dne se pak počet zapojených osob rozrostl na více než stovku pátračů.

Po náročném několikahodinovém prohledávání lokality, které komplikoval těžký terén a místy velice hustá vegetace, byl muž krátce po patnácté hodině nalezen několik kilometrů od místa, kde pátrání začalo. Bohužel bez známek života.

por. Mgr. František Kořínek

17. října 2019

