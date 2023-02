Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrací akce po ženě v ohrožení života měla šťastný konec

České Budějovice - Desítka policistů ženu hledala v lese a v okolí Vrbenských rybníků.

Rychlá akce se šťastným koncem, tak je možné popsat včerejší pátrací akci, která se rozběhla na základě telefonického hovoru na linku 158, kam zavolala v 10:30 hodin jedna žena s tím, že má obavy o život a zdraví své příbuzné. Uvedla, že se jedná o ženu středního věku, která by měla být někde v lese v okolí Vrbenských rybníků a že mluví o sebevraždě. Policisté na tento telefonát okamžitě zareagovali a rozjeli pátrací akci, do které se postupně zapojila desítka policistů z obvodního oddělení Čtyři Dvory, oddělení hlídkové služby, psovod se služebním psem a také letecká služba s dronem. Policisté vyrazili neprodleně do oblasti, kde se měla dotyčná nacházet, šlo o čas, protože hrozilo, že by si mohla něco udělat. Postupně pročesávali terén, ve kterém je kromě lesů také několik rybníků. Po necelé hodině pátrání přišla dobrá zpráva, přesně v 11:20 hodin, policisté ženu nalezli v porostu u Mladohaklovského rybníka právě včas. Byla zraněna na rukách i nohách, proto si ji do své péče převzali zdravotníci. Policistům patří za jejich dobře odvedenou práci poděkování, žena byla zachráněna.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

1. února 2023

