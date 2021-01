Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrací akce na Slánsku

KLADENSKO – Muž ukončil svůj život sebepoškozením.

Na policejní služebnu bylo dne 13. ledna 2021 oznámeno pohřešování čtyřiapadesátiletého muže ze Slánska.

Na základě oznámení policejní hlídky vyjely propátrávat okolí místa bydliště, lesní porosty, polní cesty a přilehlá prostranství, kde by se mohl pohřešovaný muž pohybovat. Do policejní akce byl nasazen i policejní vrtulník a skupina kynologie. Pátrací akce probíhala několik hodin, a to i v nočních hodinách za nepříznivého počasí.

V brzkých ranních hodinách dne 14. ledna 2020 po druhé hodině byl v stromovém porostu v katastru obce Hořešovice vypátrán pohřešovaný muž, který nejevil již známky života a svůj život ukončil pravděpodobně sebepoškozením.

Policisté nyní případ prošetřují jako podezření z přečinu účast na sebevraždě a byla nařízena soudní pitva.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. ledna 2021

