Pátrací akce na Lipensku

Český Krumlov - Mladá dívka byla v noci pohřešovaná svým kamarádem. Po více jak 4 hodinách jí policisté vypátrali.

Včera v noci přijali policisté obvodního oddělení Lipno nad Vltavou oznámení z Integrovaného operační střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, že se u Lipenské přehrady měla ztratit 18 letá dívka. Policisté vyjeli na místo, kde čekali oznamovatelé, kde získali popis pohřešované a podali zprávu na operační středisko. O pátrání byl vyrozuměn funkcionář v dosahu a ten rozhodl o nasazení sil a prostředků v rámci uvedeného případu. Do akce bylo nasazeno několik hlídek z lipenského okolí, kdy pátrání bylo směřováno po celé lokalitě rozsáhlé lokalitě přehradní nádrže a také v místě bydliště, kde by mohl být předpoklad, že by se nějakým způsobem mohla dopravit domů.

Po více jak 4,5 hodinách se podařilo dívku vypátrat, kdy sama vzhledem k svému stavu nebyla schopna rozpoznat, kde se nachází.

Pátrací akce v okolí vodního díla, řek a lesních masívu je vždy složitější, jak členitostí terénu, tak i snížením síly telefonního signálu. Proto doporučujeme, aby měl kdokoli, kdo se v popsaných místech pohybuje řádně nabití zdroj mobilního telefonu!

16. srpna 2019

