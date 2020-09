Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátrací akce byla úspěšná

JESENICKO - Do akce byly zapojeny také 3 polské policejní hlídky. Jedna z nich ho vypátrala v Polsku.

V pondělí 21. 9. 2020, krátce před třináctou hodinou, jsme na linku 158 přijali oznámení o útěku 21letého pacienta z nemocničního zařízení v obci na Jesenicku, nacházejícího se blízko hranic s Polskou republikou. Do pátrání po hledaném byla zapojena policejní hlídka obvodního oddělení Žulová, včetně policejního psovoda s policejním psem. Policisté propátrávali celé okolí, především místa, kde by se mohl muž zdržovat. Vzhledem k tomu, že se nedalo vyloučit, že by se hledaný mohl pohybovat směrem k polské hranici, případně na území Polska, požádali jsme o spolupráci také tři polské policejní stanice. Krátce před půl šesté večer přišla potěšující zpráva. Hledaný pacient byl vypátrán polskými kolegy na jejich území. Fyzicky nebyl nijak zraněný. Následně si ho převzala policejní hlídka Policie ČR a předala ho do péče odpovědné osoby příslušného nemocničního zařízení.

22. září 2020

por. Mgr. Irena Urbánková

