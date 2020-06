Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátrací akce byla úspěšná

UNIČOVSKO - Pohřešovaný senior byl vypátrán i se svým čtyřnohým společníkem.

Ve středu 17. 6. 2020, krátce před půl desáté večer, jsme prostřednictvím linky 158 přijali oznámení o pohřešování 77letého seniora z obce u Uničova, kterého postrádala jeho rodina. Pán měl kolem 16:00 hodin téhož dne odejít do nedalekých místních potravin, vzdálených zhruba 1 km od jeho bydliště, společně s pejskem malé rasy, kterého měl na vodítku. Domů se však nevrátil, a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe neměl. Ihned poté byla zahájena pátrací akce, do které bylo zapojeno téměř patnáct policistů, včetně policistů pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, dvou psovodů a policejního vrtulníku. Na základě získaných informací a poznatků, prohledali policisté obec, v níž pán žije, celý tok potoka a jeho břehy, přilehlé obce, Uničov a jeho okolí, a také vytipovaná místa, kde by se mohl zdržovat. Pátrání probíhalo celou noc. Krátce po čtvrté hodině ráno si pak hlídka policejního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje povšimla na konci obce Paseka muže, který odpovídal popisu pohřešovaného. Doprovod mu dělal čtyřnohý společník. Jak policisté zjistili, jednalo se skutečně o pohřešovaného seniora. Ten s hlídkou komunikoval. Následně skončil v péči přivolané zdravotnické záchranné služby. O jeho čtyřnohého společníka se postarala policejní hlídka místně příslušného obvodního oddělení, která ho předala do rukou přítelkyně pohřešovaného.

por. Mgr. Irena Urbánková

18. června 2020

