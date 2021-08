Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrací akce

Písek - Žena se po přečtení zpráv od manžela obávala o jeho život, do pátrací akce se zapojili policisté, vodní záchranná služba, potápěči i vrtulník.

Velmi náročnou sobotní noc i nedělní den měli policisté, kteří se podíleli na pátrací akci po muži středního věku z Loun. Vše začalo v sobotu krátce před jednadvacátou hodinou, kdy se na tísňovou linku 158 obrátila žena, která se obávala o život svého manžela. Obsah zpráv, které manželce posílal, naznačoval, že by si muž mohl ublížit. Kolegové z Loun zjistili, že muž by měl být v kempu na Orlické přehradě, kam často jezdil na ryby. V tu chvíli se do akce zapojili policisté píseckého územního odboru.

Policisté okamžitě propátrávali lokalitu kolem kempu Radava, kolem půl dvanácté v noci opravdu nalezli na skále nad vodou telefon, lahev od alkoholu a provaz s přivázaným kamenem, muž zde už nebyl. Do míst pod skálou tedy vyplula vodní záchranná služba s vybavením pro noční plavbu, všichni bohužel předpokládali, že nyní už hledají tělo utopeného muže. V Praze už se na vzlet připravoval i policejní vrtulník. Během noci policisté na souši, kolegové ve vrtulníku ani záchranáři na vodě pohřešovaného nenalezli. Ráno se do pátrací akce připojili i policejní potápěči, aby prohledali místo také pod vodou, ani potápěči během nedělního dopoledne nikoho nenalezli. Pátrání pokračovalo získáváním dalších a dalších poznatků, kde a kdy se muž pohyboval, kde byl viděn a jak se choval. V terénu byly desítky policistů i záchranářů.

Před nedělní čtvrtou hodinou odpolední přišel zvrat, lounští policisté pátrání odvolali, muž se objevil živ a zdráv přímo na služebně v doprovodu manželky a začal vysvětlovat.

V sobotu večer popíjel na skále nad přehradou, posílal ženě zprávy a nakonec se rozhodl, že skočí do vody a doplaval až na druhý břeh, kam ho lákala hudba, kterou slyšel. Chtěl si ještě nechat zahrát píseň. Slyšel i vrtulník, který ho v tu dobu hledal. Muž však doplaval zpět, usnul v loďce u břehu, a když se v neděli probral, došel ke svému automobilu a odjel zpět na sever Čech.

Celá pátrací akce má naštěstí dobrý konec, ale šlo také o dlouhé hodiny, kdy policisté napříč různými službami usilovali o nalezení muže v nesnázích a jeho záchranu.

23. srpna 2021

