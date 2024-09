Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátek 13. jim byl osudný

TEPLICKO - Dvojice cizinců zadržena a vyhoštěna z České republiky.

Dvojici cizinců, kteří se pod vymyšlenými legendami vetřeli do bytů seniorek v Teplicích a Bílině, se podařilo policistům dopadnout ve spolupráci s bílinskou městskou policií. Případy se staly v pátek 13. září, kdy podezřelým mužům tento den opravdu přinesl smůlu v podobě zadržení. Jeden z cizinců si vybral jako svůj rajón teplickou část Trnovany. Vytipoval si jeden z panelových domů, zazvonil na zvonek u dveří do bytu, a poté co starší žena otevřela, předstíral hluchoněmost. U sebe měl papír, na kterém bylo podvodně napsáno, že vybírá peníze pro postižené osoby. Přitom se natlačil do bytu a i přes protest ženy usedl v kuchyni na židli a stále požadoval po ženě 400,-Kč na sbírku. Starší žena v rozrušení přispěla částkou 200,-Kč a chtěla, aby muž odešel. Ten ještě stihl při odchodu v nestřeženém okamžiku odcizit zlaté šperky za 17 tisíc korun. O pár desítek minut později již zvonil na dveře u další seniorky v jiné ulici. Zde si vymyslel novou legendu, a to, že jde kontrolovat termostat na topení. Opět se natlačil do bytu, ačkoliv žena protestovala. Naštěstí šla kolem sousedka, která dění zaznamenala a podezřelý z místa utekl.

Téměř ve stejnou dobu se obdobný případ udál také v Bílině. Zde jiný muž použil stejnou záminku se sbírkou na hluchoněmé. Naštěstí byl se ženou v bytě manžel, který podezřelého z bytu vykázal. Případy v Teplicích oznámily poškozené ihned na policii a v Bílině přijala oznámení městská policie, která kontaktovala policisty z místního obvodního oddělení. Poškozené popsaly podezřelé muže a ti byli vyhlášeni do pátrání. Tentýž den v podvečer kontrolovali strážníci u bílinského supermarketu dva muže odpovídající popisu. Se zjištěním jejich totožnosti pomohla cizinecká policie a následnými výslechy vyšlo najevo, že to jsou opravdu strůjci těchto skutků. U jednoho se našly i odcizené zlaté šperky, které byly vráceny zpět majitelce. Oběma bylo sděleno podezření z porušování domovní svobody a prvnímu i z přečinu krádeže. Poté putovali k soudu, který jim určil trest vyhoštění z České republiky na 2 roky.

17. září 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem