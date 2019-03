Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Páteční události

muž spadl z pátého patra v Havířově, nehoda se zraněním v Českém Těšíně

Nehoda se zraněním Český Těšín

Dne 22. 3. 2019 v 13:30 hodin v Českém Těšíně na ulici Tovární řídil 51letý muž vozidlo Dacia s přívěsem BOB a z dosud nezjištěných příčin došlo za jízdy k odpojení přívěsu, který vyjel vlevo mimo komunikaci a na chodník. Zde narazil do dvou chodců ve věku 63 a 70 let, kteří utrpěli zranění a zdravotníci je převezli k ošetření do nemocnice. U účastníků nehody policisté provedli dechové zkoušky s negativním výsledkem. U řidiče byl proveden také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který byl s negativním výsledkem. Další okolnost a příčiny nehody jsou předmětem prověřování kriminalistů ve spolupráci s dopravními policisty. Přívěsný vozík, který měl platnou STK do 1/2019, policisté zajistili pro potřeby znaleckého zkoumání.

Pád z okna

V Havířově na ulici Kosmonautů v pátek 22. 3. 2019 došlo k pádu 37letého muže z okna v pátém patře panelového domu. Muž utrpěl zranění, pro která byl převezen do nemocnice k ošetření. Příčiny, okolnosti a další skutečnosti této události prověřují karvinští kriminalisté.

por. Bc. Pavla Jiroušková

23. 3. 2019

vytisknout e-mailem