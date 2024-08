Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Páteční rozsáhlé policejní akce

V průběhu pátečního odpoledne a večera proběhlo na území Prahy IV několik policejních akcí a opatření, při kterých se policisté zaměřili zejména na nelegální migraci a bezpečnost silničního provozu. V rámci akce také objevili varnu pervitinu a zadrželi muže, který laserem ozařoval policejní vrtulník.

V odpoledních hodinách policisté zahájili rozsáhlé kontroly zájmových lokalit, kdy policisté z místních oddělení a oddělení hlídkové služby kontrolovali squaty a místa, kde se zdržují zájmové osoby a bezdomovci a cizinečtí policisté se soustředili na dopravní uzly, autobusová nádraží a metro. V průběhu akcí s názvy Migrační uzel a Koridor, řešili policisté velké množství přestupců a několik osob bylo omezeno na osobní svobodě. „Cizináři“ zkontrolovali v průběhu večera bezmála tři sta osob a u šesti z nich zjistili, že na území naší země pobývají bez příslušného oprávnění k pobytu. Další z kontrolovaných byl zadržen, jelikož doklad, kterým se prokazoval při kontrole, byl padělaný. Po provedení nezbytných procesních úkonů se policisté přesunuli do parků a do okolí vodních ploch, kde cizinci v hojné míře konzumují alkohol a rozdělávají ohniště v místech, kde je to zakázané. Tyto kontroly žádné hříšníky neodhalily.

Policisté z Obvodního ředitelství Prahy IV v průběhu večera odhalili varnu pervitinu, kdy v jednom z kontrolovaných squatů nalezli velké množství věcí, nádob a prekursorů k výrobě OPL, a proto na místě zadrželi osmatřicetiletého podezřelého muže. Kolem desáté hodiny večerní provedli na ulici 5. května uzávěru, kdy provoz svedli pouze do jednoho pruhu a to v obou směrech. Všechna vozidla, která jela po této trase, se tedy policejní kontrole nevyhnula. Policisté kontrolovali nejen technický stav vozidel a potřebné doklady, ale také to, zda - li nejsou řidiči pod vlivem alkoholu, či omamných a psychotropních látek. U několika řidičů byla zjištěna přestupková hodnota alkoholu v dechu a jeden z nich nadýchal přes 1.2 promile alkoholu v dechu, čímž se stal podezřelým z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Všichni tito řidiči na místě přišli o své řidičské průkazy a jejich prohřešky bude řešit správní orgán či soud. U dalšího řidiče prokázal orientační test na přítomnost drog v těle látku THC a tak o jeho osudu rozhodne až výsledek odborného lékařského vyšetření, na které ho hlídky z místa rovnou odvezly. Na průběh celé policejní akce dohlížel policejní vrtulník, který se stal terčem útoku pětašedesátiletého muže. Za pomoci zeleného laseru oslňoval pilota helikoptéry a mohl tím způsobit velké neštěstí. Hlídky na zemi okamžitě vyrazily na místo, odkud laser vycházel a zanedlouho zadrželi muže, který se k činu okamžitě doznal. V současné chvíli je podezřelý ze spáchání trestného činu obecné ohrožení, za což může strávit za mřížemi, v případě odsouzení, až osm let.

Do celé akce se zapojilo více než sto policistů, kterým vypomáhaly dvě hlídky Celní správy a Městské policie. V průběhu večera celkem zkontrolovali bezmála tisíc šest set osob ( z toho přes šest set cizinců ) a uložili přes sto šedesát pokut za více než sto padesát tisíc korun.

por. Richard Hrdina - 24. srpna 2024

Související dokumenty Akce Koridor a Migrační uzel.mp4

Velikost souboru:95,7 MB / formát MP4

