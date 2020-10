Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Páteční dopravní nehoda

KAŠPERSKOHORSKO - Muž jel s vozidlem a narazil do dalšího vozidla. Nadýchal 2,58 promile alkoholu.

Ve směru od obce Modrava na Srní jel v pátek 9. října 2020 devětadvacetiletý muž z obce na Kašperskohorsku s vozidlem značky VW Jetta. Ve 12.30 hodin při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy a následně na přímém úseku narazil do vozidla Citroën C5, které bylo odraženo na stojící vozidlo značky Škoda Octavia. Vozidlo Citroën po nárazu přejelo do levé části vozidlo a narazilo do svodidel.

Řidič z vozidla Škoda byl převezen do nemocnice ve Strakonicích k ošetření.

U řidiče vozidla VW Jetta byla provedena dechová zkouška a přístroj naměřil 2,58 a opakovaně 2,49 promile alkoholu.

Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidič souhlasil s lékařským vyšetřením a byl převezen do nemocnice v Sušici, kde byl proveden i odběr krve.

Odhadnutá hmotná škoda činí 180 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

12. října 2020

