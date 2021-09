Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Páteční a víkendové dopravní nehody na Benešovsku

BENEŠOVSKO - Dopravní policisté šetřili hned několik dopravních nehod

První z nehod, kterou dopravní policisité řešili se odehrála v pátek 10. září ve Vlašimi, v ulici S. K. Neumanna. Krátce po 15. hodině, tam řidička osobního vozidla Škoda Fabia na křižovatce nedala přednost řidiči vozidla Toyota Auris přijíždějícím zprava. Následně došlo ke srážce obou vozidel. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění osob. Policisté u obou řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou negativní.



Další nehoda se odehrála jen o několik málo minut poté. Konkrétně v 16 hodin u obce Radošovice. Sedmdesátiletý řidič motocyklu Yamaha jel od Vlašimi na Radošovice a při jízdě z kopce pravděpodobně nezvládl řízení, s motocyklem havaroval a spadl. Při této havárii utrpěl řidič těžká zranění, se kterými byl následně převezen do nemocnice. Policisté si vyžádali u řidiče odběry krve, aby zjistili, zda v celé události nesehrál roli alkohol nebo zdravotní indispozice. V současné době policisté šetří okolnosti a příčiny havárie.



Třetí z nehod se stala ten samý den v 18 hodin v obci Licoměrsko. Sedmapadesátiletý řidič motocyklu Yamaha jel po silnici II/125 ve směru od Tehova na Kácov. Při projíždění ostrou pravotočivou zatáčkou pravděpodobně nezvládl řízení a bočně se střel s protijedoucím vozidlem Škoda Karoq. Řidič motocyklu utrpěla lehké zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. U obou řidičů byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Poslední z pátečních nehod se stala pět minut po 18. hodině na silnici I/3 ze směru jízdy od Prahy na Tábor. Osmnáctiletá řidička osobního vozidla BMW nerespektovala dopravní značení - Dej přednost v jízdě! a vjela do křižovatky v době kdy z pravé strany přijížděl řidič na motocyklu značky BMW. Ten přijíždějící vozidlo uviděl a začal prudce brzdit a z motocyklu spadl. Řidič motocyklu utrpěl lehká zranění se kterými byl převezen k ošetření do benešovské nemocnice. U obou řidičů provedli policisté orientační dechovou zkoušku, která byla negativní.



V sobotu 11. září vyjížděli benešovští policisté k dalším dopravním nehodám. Jedna z nich se stala ve 4 hodiny ráno na silnici II/106 před odbočkou na Bukovou Lhotu. Jednadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu vozovky, za levotočivou zatáčkou přejel do protisměru a havaroval do stromu. U řidiče došlo k těžkému zranění a musel být letecky transportován do pražské nemocnice. Vzhledem ke zdravotnímu stavu řidiče u něj nebylo možné provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, proto si policisté vyžádali odběry krve. Příčiny a okolnosti dopravní nehody nyní šetří benešovští policisté.



Poslední a zároveň nejtragičtější z víkendových nehod se stala krátce po 8 hodině ranní na silnici II/112 ve směru z Benešova na Vlašim.

Řidič traktoru musel z důvodu poruchy na silnici zastavit. Do tohoto stojícího traktoru následně narazil šestasedmdesátiletý řidič osobního vozidla Volkswagen Vento, který ve vozidle cestoval společně s o rok mladší spolujezdkyní.

Oznámení o této nehodě jsme přijali od zdravotnické záchranné služby. Policisté benešovské prvosledové hlídky dorazili na místo nehody jako první a okamžitě začali pomáhat těžce zraněnému řidiči osobního vozidla. Automatizovaný externí defibrilátor (AED) nedoporučil výboj, proto policisté zahájili resuscitaci sami a pokračovali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Bohužel muž utrpěl tak vážná zranění, která byla neslučitelná se životem, a na místě jim podlehl. Spolujezdkyně z dopravní nehody vyvázla bez zranění.

U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva, která nám objasní, co bylo příčinou úmrtí šestasedmdesátiletého muže a zda svou roli nesehrála například zdravotní indispozice.



por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

​14. září 2021

