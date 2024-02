Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Past na hackery nevyšla

BŘECLAVSKO: Banka včas odhalila podezřelé transakce a účet zablokovala.

Rychlá reakce banky pravděpodobně zachránila ženě středního věku z Břeclavska nemalé prostředky. O víkendu ji kontaktoval údajný pracovník počítačového gigantu s tím, že má propadlou licenci operačního systému. Podvodník hned nabídl řešení. Za spolupráce s poškozenou nainstalovali do jejího mobilního telefonu i počítače software na vzdálenou správu. Potom žena aktivovala podvodníkem zaslaný odkaz a vyplnila požadované údaje k platební kartě a přihlásila se do internetového bankovnictví. Chvíli na to jen zírala. Na jejím účtu se objevilo sto tisíc korun. To údajný počítačový specialista vysvětlil jako nastraženou past na hackery. Když následně chtěl z účtu za pomoci poškozené odeslat devatenáct tisíc korun na jiné konto, zasáhla banka. Účet zablokovala s tím, že na něm probíhají podezřelé transakce. Své klientce tak s největší pravděpodobností zachránila přinejmenším veškeré prostředky vložené na účtu. Ty obvykle podvodníci velmi rychle převedou na jiné, obvykle kryptoměnové účty.

por. Bohumil Malášek, 19. února 2024

Související dokumenty past_1902.mp3

Velikost souboru:859,7 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem