Partnerství policie a univerzity

KRAJ – Vzájemná spolupráce s mnoha oboustrannými benefity.

Výzkumy, cvičení, vzdělávání, stáže či vzájemné workshopy jsou oblastmi, v nichž si mohou být Univerzita Hradec Králové (UHK) a Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje do budoucna prospěšné. V mnoha ohledech vzájemná spolupráce již řadu let funguje, nyní se však vrcholní představitelé obou institucí rozhodli stvrdit ji svými podpisy na smlouvě, která dosavadní „partnerství“ může do budoucna ještě rozšířit o další oblasti.

Základními stavebními kameny pro vzájemnou spolupráci jsou zejména oblasti vědy a výzkumu, sdílení technologií a znalostí a také prolnutí v konání stáží. Příkladem aktuálně probíhající spolupráce, která byla započata na jaře letošního roku, je vývoj počítačového programu pro Policii ČR.

„Mezi policistkami a policisty pracuje totiž řada odborníků, specialistů, kteří se adaptují na nové trendy, učí se neustále novým technologiím a uvítají proto i sdílení forem výzkumu s pracovišti UHK, která nám mají co nabídnout. Neméně cenná je pak i zpětná vazba oběma směry a následné využívání v praxi. Naši policisté přednášejí studentům, s nimiž v obecné rovině sdílí praktické zkušenosti z konkrétních případů. Přínos je oboustranný a nezpochybnitelný.Řada policistek a policistů se rekrutovala právě ze studentů univerzity nebo si zde dodatečně své vzdělání doplňovala,“ hodnotí plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého.

Spolupráce však probíhá nejenom v rovině vědy a výzkumu, ale i v rovině praxe. Například letos v květnu jsme v těsné součinnosti uskutečnili s UHK v jejich prostorách zásah proti ozbrojenému střelci.

„Partnerství policie a naší univerzity stvrzené podpisem memoranda mě upřímně těší a naplňuje nadějí, že i jako vysoká škola, která se většinově zabývá společensko-vědním výzkumem, umíme přispět k posílení bezpečnosti v naší zemi. Zároveň mě toto spojení těší v souvislosti s připraveností naší školy na mimořádné situace, na které jsme trénovali třeba v květnu tohoto roku,“ navazuje rektor UHK doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Smlouvu o spolupráci podepsali dne 24. října 2024 rektor doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (UHK) s plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

25.října 2024

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, LL.M.

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje



Mgr. Jakub Novák, MPA

Univerzita Hradec Králové

