Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Partička zlodějů opakovaně kradla ve stejném obchodě

BLANENSKO: Policisté je odhalili a pachatelé se z krádeží budou zpovídat před soudem.

Policisté z Obvodního oddělení Blansko sdělili podezření z přečinu krádeže třem mužům ve věku 21, 34 a 37 roků. Jeden z těchto mužů byl občanem cizího státu, což však nebránilo tomu, aby se mezi pachatele krádeží rychle začlenil. Povedená partička opakovaně kradla a vracela se do jednoho a toho samého obchodu v Blansku. Od května nejméně do začátku srpna tohoto roku se měli dopustit krádeže nejméně ve 25 případech, buď samostatně, nebo společně. Brali téměř vše, co jim přišlo pod ruku, drogerii, kosmetiku, potraviny, zvláště pak chlazené maso, které ukládali do batohu a odnášeli z obchodu bez placení. Na objasnění krádeží blanenští policisté pracovali velmi intenzivně, vyhodnotili hodiny kamerových záznamů a prověřili několik desítek poznatků. Jejich snaha se zúročila, trojici pachatelů identifikovali a v současné době jim bylo sděleno podezření z přečinu krádeže a čekají na soud. Trojice pachatelů krádežemi způsobili škodu téměř za 25 tisíc korun. Jeden z nich se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl v posledních dvou letech za majetkovou trestnou činnost již odsouzen Městským soudem v Brně. Všichni jsou podezřelí ze spáchání přečinu krádeže. Čeká je soud, který může recidivistu poslat na tři roky do vězení a dosud bezúhonné muže na dva roky.

V souvislosti s předchozím případem a vyhodnocováním kamerových záznamů v témže obchodě policisté zjistili druhou vydařenou dvojici. Devětadvacetiletý muž s bohatou trestní minulostí společně s mladistvou přítelkyní se rozhodli zřejmě také v rámci krádeží ušetřit. Opakovaně navštěvovali obchod a zboží si odnášeli bez placení. Mladistvé bylo sděleno obvinění z provinění krádeže. Její komplic se v dané době nachází již ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost.

6. listopadu 2019

