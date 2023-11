Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Partička mužů zbila taxikáře, hledáme svědky události

LIBERECKO - Napadený musel po incidentu vyhledat lékařské ošetření.

O státním svátku 28. října krátce po 22.30 projížděl 42letý taxikář Barvířskou ulicí v Liberci, kde se před tamním barem BarBar dostal do slovního konfliktu s partičkou mužů kvůli tomu, že se pohybovali po silnici, jako by jim celá patřila, a dva z nich mu přitom neumožnili projet dál. Když je vyzval, aby silnici uvolnili, reagovali podrážděně a chvíli na něj pokřikovali neslušná slova. Nakonec odešli do baru BarBar, a on se se svým vozidlem nadále zdržoval v Barvířské ulici.

Po několika minutách se ale stejná skupinka mužů objevila na scéně znovu. Čtyři mladíci ve věku od 25 do 35 let a jeden starší muž odhadem ve věku od 50 do 55 let. Nejstarší z nich měl robustní postavu, šedé vlasy, na vršku hlavy trochu delší, po stranách kratší a odrostlejší, upravené, šedé strniště na bradě. Oblečený byl do béžové bundy takzvaného bomberu.

Jeden ze skupiny mladíků měl být údajně jeho synem, protože napadení předcházela hláška : "ty nebudeš mýmu tátovi říkat, aby uhnul ze silnice". Následně ho muži tloukli pěstmi do obličeje i hlavy a dostal od nich také takzvanou hlavičku. Ran pěstí utržil nejméně 12. Fyzicky ho napadli čtyři členové party, pátý jim sekundoval. Do taxikáře si "bouchnul" i muž v bomberu. Potom, co skupinka nabyla dojmu, že už má dost, odešla zpátky do baru BarBar.

Taxikář při útoku neznámých pachatelů utrpěl kromě zhmožděnin na hlavě a v obličeji i tržnou, hlubokou ránu pod okem, která si vyžádala sešití třinácti stehy na ambulanci v Krajské nemocnici v Liberci.

Pokud jste incident viděli nebo vás večer 28. října v Barvířské ulici či v baru Barbar v Liberci zaujala hlučná skupinka nejméně pěti mužů, o které právě píšeme, a jejíž chování zaznamenala bezpečnostní kamera, kontaktujte nás prosím na lince 158 nebo přímo na služebně obvodního oddělení Policie ČR Liberec Centrum v Krajinské ulici v Liberci (číslo popisné 487/13), kontaktovat kolegy můžete i na jejich pevné telefonní lince 974 467 100.

V případě dopadení, hrozí pachatelům trestní stíhání pro přečin výtržnictví. Pokud se u 42letého muže objeví následné zdravotní komplikace, může být právní kvalifikace rozšířena i o ublížení na zdraví.

9. 11. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

