Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Parkování u vody v zákazu zastavení

PARDUBICKO - Ačkoliv je mezi obcemi Dolany a Hrádek na Pardubicku po obou stranách zákaz zastavení i dopravní značka POZOR ODTAH VOZIDEL, s teplými letními dny se rýsovaly opětovně komplikace s průjezdem vozidel v okolí písníku „Hrádek“. Řidičů, co tímto úsekem v úterý nemohli projet, volalo na tísňovou linku 158 hned několik. Lidé si stěžovali, že řidiči parkují, kde se jim zamane. Uváděli, že průjezd mezi zaparkovanými vozy je těsný a když proti jede další řidič, nezbývá než couvat, což je pro někoho pořádný adrenalin. Operační středisko na tuto informaci ihned zareagovalo a pro co nejrychlejší nápravu na místo vyslalo hned 10 policistů.

špatné parkováníCo dělat, když aut jsou desítky a řidiči leží u vody? Odtáhnout všechny najednou není reálné, ale pro pokutu za špatné parkování přiběhli řidiči hned po výzvě amplionem.

Výmluvy, byly stejné jako v minulých letech. Většina se obhajovala tím, že tady už vozidla stála, tak zastavili také, další část si svislého dopravního značení údajně nevšimla, někdo se prý otočil na komunikaci a domníval se, že zákazová značka je jen v jednom směru jízdy a podobně.

Ať jsou výmluvy jakékoliv, pokutě se nevyhnulo více než 50 řidičů.

Budeme se opakovat… Každý kdo v sobě má jen trochu zodpovědnosti, by měl brát ohled na to, že porušením zákazu znemožní průjezd nejen lidem jedoucím z práce domů, ale i záchranářům, kteří bojují s každou minutou. Všichni by se měli sáhnout do svědomí, jak by bylo jim, kdyby záchranáři kvůli bezohledným řidičům nestihli přijet včas k jejich blízkým.

Stejný písník jsme kontrolovali i včera. Jak je vidět, zpráva se rozkřikla a řidiči si dali pozor.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

30. července 2020

