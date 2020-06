Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na Cejlu vzali motorové čerpadlo

BRNO: Hledáme páreček drzých zlodějů.

V květnu nad ránem si dvojice zlodějů přišla na celkem zajímavou kořist. Z opuštěné stavby totiž povedená dvojka odcizila motorové čerpadlo ze sila omítku. Drzé krádeži předcházela důkladná prohlídka okolí a do práce se dali až po krátké poradě. Šofér s automobilem poodjel a jeho kumpán jednoduše vniknul na staveniště. Zpět řidič přijel akorát ve chvíli, kdy druhý s lupem vycházel ven. Jakmile zloděj s úlovkem usedl do vozidla, oba z místa bleskově odjeli. Poškozené společnosti tak způsobili celkovou škodu převyšující částku kolem 70 tisíc korun.

V souvislosti s prošetřováním této krádeže po nich brněnští policisté stále marně pátrají. Díky zajištěným kamerovým záznamům však víme, že hledáme muže bílé pleti, který byl menší hubené postavy. Oblečený byl do černé bundy s kapucí (na levé straně kapuce, na levém a pravém rameni a na pravém pasu měl bílý nápis nebo znak ve tvaru trojúhelníku) a vyšisovaných riflí. Dále měl bílé kotníkové tenisky, světlou roušku přes obličej a světlé rukavice. Kriminalisté také přijmou jakékoliv informace k automobilu značky AUDI, typ 80 nebo A4, černé barvy v provedení kombi. Navíc by strážci zákona chtěli pohovořit i se svědkem události. V době činu totiž procházel kolem podezřelých a mohl by tak významným způsobem přispět k objasnění trestného činu.

Za krádež, spáchaný v době nouzového stavu, jim totiž hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. Víte, o koho se jedná? Máte k nim jakékoliv informace? Ozvěte se tak na policejní tísňové lince 158.

Krátké video z krádeže naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 4. června 2020.

Související dokumenty Video - Páreček zlodějů odcizil motor.mp4

Velikost souboru:91,3 MB / formát MP4

