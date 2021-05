Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pár hodin po krádeži odhalili i zadrželi zloděje i kolo

ZLÍNSKO: Chraňte si svůj majetek!

Neuvěřitelný kousek se podařil zlínským kriminalistům, kteří pouhých pár hodin po krádeži jízdního kola zadrželi nejen pachatele, ale našli také odcizené jízdní kolo, které budou moci vrátit jeho majiteli. Špatnou zprávou je, že zloděj s mnohaletými zkušenostmi ve svém oboru stihl kolo v tomto velmi krátkém čase znehodnotit přestříkáním na jinou barvu a celkově upravit tak, aby bylo na první pohled k nepoznání.

Že zmizelo jízdní kolo v ceně kolem deseti tisíc korun z chodby bytového domu ve Zlíně, zjistil jeho jednadvacetiletý majitel v pondělí kolem dvacáté hodiny. Protože mu bylo jasné, že čas hraje v tomto případě nemalou roli, zmizení kola ihned oznámil na policii.

Zlínští policisté začali ještě týž večer na případu pracovat společně s kriminalisty. A hned následující den odpoledne přišla šťastná zpráva. Za pomoci kamerových záznamů odhalili nejprve totožnost pachatele, poté objevili i jeho samotného a následně i již upravené jízdní kolo. Je velmi pravděpodobné, že v dalších dnech už by kolo k nalezení nebylo, protože by ho zloděj co nejdříve zpeněžil.

Čtyřiatřicetiletého muže i s jízdním kolem převezli na policejní oddělení k výslechu a dalším úkonům trestního řízení. Čtyřiadvacetkrát trestaný muž, kterého z posledního výkonu trestu propustili v červenci loňského roku, se k odcizení i k úpravě kola přiznal. Za krádež mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

6. května 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

