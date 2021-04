Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pár dní na svobodě

JIČÍNSKO - Muži hrozí návrat do vězení až na tři roky.

Jičínští policisté tento týden obvinili z trestných činů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci 37letého muže. Kladou mu za vinu, že na konci března vnikl v nočních hodinách do jednoho domu v Jičíně. Jelikož byl vyrušen majitelem domu, kterého probudilo světlo v obývacím pokoji, stihl vzít jen sluchátka za 250 korun a utekl. V ten samý den se vloupal do sídla jičínské pobočky jedné realitní kanceláře, odkud po rozbití skleněné výplně okna odnesl různé věci, jako fotoaparát, dataprojektor, nabíječku, paměťové karty a pod. Našel i hotovost a způsobil tak celkovou škodu za více než 30 tisíc korun. O necelý měsíc později se vloupal do osobního vozidla, které bylo zaparkované na veřejně přístupném místě v Jičíně. Z vozidla odcizil parfém, sluneční brýle, sportovní batoh, oblečení, notebook, telefon a další věci v celkové hodnotě za téměř 30 tisíc korun a za více než 12 tisíc korun způsobil škodu na vozidle.

Policisté z evidencí zjistili, že obviněný muž byl v polovině února propuštěn z valdického vězení, kde si odpykal souhrnný 3letý trest mimo jiné i za krádež. Pravděpodobně se muži na Jičínsku zalíbilo, proto se do původního bydliště po opuštění vězení nevrátil. Dále policisté zjistili, že v rejstříku trestů má celkem 20 záznamů, které se týkají většinou odsouzení za majetkovou trestnou činnost.

Některé odcizené věci se našly u obviněného muže v jeho pokoji na ubytovně. Některé zas byly na internetu přes další osoby nabízeny k prodeji. Zajištěné odcizené věci budou vráceny majitelům.

Pokud ho soudce uzná vinným, může se vrátit do vězení až na 3 roky.

por. Iva Kormošová

23.4.2021, 13.45

