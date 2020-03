Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pár dní na svobodě a opět za hranou zákona

LIBEREC – Libereckým kriminalistům se podařilo objasnit bezmála desítku vloupání do osobních automobilů.

Na přelomu září a října loňského roku byli majitelé osobních automobilů, zejména kolem centra města Liberce, v nejistotě nad bezpečností svých plechových miláčků. V okolí centra totiž v průběhu necelých tří týdnů působil nenechavec, který si vloupáními do automobilů zvyšoval svou životní úroveň.

V minulosti trestán pro majetkové delikty i pobytem ve výkonu trestu, nedbal pomyslného Damoklova meče v podobě možného návratu za mříže. V devíti případech se totiž rozhodl přilepšit si zřejmě tou nejsnazší formou přivýdělku, která jej pravděpodobně napadla, a to krádežemi. Kdekdo by se mohl domnívat, že by člověk, který ještě před pár dny byl pro majetkovou trestnou činnost vězněn, bude výkonem trestu poučen a napraven. V tomto případě bohužel marně.

Po rozbití výplní dveří se 46letý recidivista vloupal do devíti zaparkovaných osobních automobilů, z nichž bral vše, o čem byl přesvědčen, že by mohl následně zpeněžit. Jednalo se například o oblečení, elektronářadí, brýle, a nepohrdl ani drobnými mincemi, jejichž majitelé je hodlali využívat na platby v parkovacích automatech. Spíše však než na odcizených věcech, způsoboval vrásky majitelům vozů s cenami oprav za poškozená skla. Škody na rozbitých součástech vozů totiž několikanásobně předčily škody na odcizených věcech. Zatímco na odcizených věcech škoda přesáhla 7tisíc korun, na poškozených vozidlech se vyšplhala na bezmála 66tisíc.

Liberečtí kriminalisté bezprostředně po oznámeních začali vytypovávat možné pachatele. Na řadu přišlo nejen srovnávání a vyhodnocování zajištěných stop, prověřování svědeckých výpovědí, pátrání po odcizených věcech, ale například také vyhodnocování kamerových systémů. Mravenčí práce se kriminalistům vyplatila, neboť je právě ono množství nashromážděných důkazních prostředků přivedlo na stopu 46letého muže. Na konci února již mohl policejní vyšetřovatel zahájit recidivistovo trestní stíhání a obvinit jej z přečinů krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení tak může opět putovat za mříže na šest měsíců až tři léta.

