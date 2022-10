Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Památka zesnulých tzv. dušičky

KARLOVARSKÝ KRAJ - Pozor si dejte nejen na silnicích.

Letošní Památka zesnulých tzv. dušičky připadají na středu dne 2. listopadu. Lidé v tomto období navštěvují své blízké, kteří již bohužel nejsou mezi námi, na místech posledního odpočinku. Zde panuje v těchto dnech větší kumulace osob, přičemž někteří z nich na místo přijíždějící motorovými vozidly.

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje by rádi varovali občany, aby si při návštěvě hřbitovů či dalších pietních míst dávali pozor na své osobní věci a zejména, aby nenechávali cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony či kabelky a další příruční zavazadla ve svých vozidlech. Auto opravdu není trezor a k vykradení Vašeho vozu stačí zkušeným pachatelům této trestné činnosti, jen malý okamžik k tomu, aby se do Vašeho vozidla vloupali a Vaše osobní věci odcizili. Policisté v těchto dnech zaměří výkon své služby právě do těchto inkriminovaných míst. V okolí hřbitovů a pietních míst se mohou tvořit kolony vozidel a problém můžete mít i s parkováním, proto dobře zvažte čas a dobu návštěvy těchto míst.

Listopad je také spojený s pochmurným sychravým počasím, které většinou tento měsíc provází. Začíná se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme s mlhami či s deštěm. I přes to však nesmíme zapomínat na svou bezpečnost a bezpečnost našich blízkých a tomuto počasí přizpůsobit i jízdu za volantem. Pokud vyrážíte na návštěvu hřbitovů pěšky, dbejte i vy na svoji bezpečnost použitím reflexních doplňků, čímž zvýšíte svou viditelnost za zhoršených povětrnostních podmínek, které v podzimním období panují.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

26. 10. 2022

vytisknout e-mailem