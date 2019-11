Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Památka zesnulých se blíží

DOMAŽLICKO – Policisté provádějí a budou provádět zvýšený dohled v okolí hřbitovů.

Opět se blíží „Dušičky“. Lidé stejně jako každý rok ve větší míře navštěvují hřbitovy k uctění památky zesnulých. Do těchto míst se nevydávají pouze příbuzní zesnulých, ale návštěva hřbitovů a přilehlých parkovišť láká též i ty, kterým úcta k zesnulým nic neříká - zlodějům. Těm je totiž znám fakt, že návštěvníci hřbitova ponechají své vozidlo zaparkované na delší dobu bez dohledu. Jsou známy případy, kdy si občané z auta vezmou pouze věci potřebné pro úpravu a údržbu hrobů, ale přitom ve vozidle zanechají na viditelných místech kabelky, tašky a další věci. Tyto situace jsou přímo magnetem zlodějovy pozornosti a při návratu ze hřbitova mohou lidé nalézt jen rozbité okno a vykradené vozidlo.

Právě proto policisté domažlického územního odboru přijali řadu opatření. Byly vyhlášeny dny zvýšeného dohledu, policisté chtějí udělat maximum při dohledu nad samotnými hřbitovy i zaparkovanými vozy a svou přítomností na těchto místech přispět k ochraně osob a majetku. Policie apeluje na samotné návštěvníky hřbitovů a řidiče zaparkovaných vozidel, aby pamatovali na to, že „auto není trezor“ a nezavdávali příčinu nenechavcům k vloupání do vozidel a krádežím věcí. Proto ještě jednou upozorňujeme občany a žádáme je, aby nenechávali ve vozidlech žádné cennosti, jako jsou fotoaparáty, peněženky, kabelky, mobilní telefony, batohy a jiná zavazadla, ale ani oblečení a další věci. Z praxe je známo, že někdy stačí k vloupání do vozidla opravdu jen pár vteřin.

Všem, kteří vyjedou uctít památku zesnulých, přejeme klid a šťastný návrat domů!



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. listopadu 2019

vytisknout e-mailem