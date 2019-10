Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Památka zesnulých se blíží

MĚLNICKO-Někteří vyrazí na hřbitovy už tento víkend.

Období památky zesnulých je každoročně časem zvýšeného silničního provozu, ale je také obdobím zvýšené aktivity lidí, kteří se neštítí ukrást květinovou výzdobu hrobů nebo vedle hrobu odložené kabelky, případně se vloupat do motorových vozidel u hřbitovů a odcizit z nich uložené věci. Tito pachatelé si vyhlížejí především osamělé osoby, které se věnují úpravě hrobu, a čekají na jejich nepozornost, aby odloženou kabelku nebo tašku mohli odcizit. Podobné je to i u pachatelů, kteří provádí vloupání do motorových vozidel, kteří rovněž čekají na příležitost, kdy jim samotní řidiči usnadní jejich rozhodnutí vozidlo vyloupit tím, že v prostoru pro cestující nechají nějaké věci.

Zvýšenému silničnímu provozu moc neprospívá ani tzv. „dušičkové počasí“, kdy jsou časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí a v letošním roce i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk apod. To vše vyžaduje na řidičích, aby se o to více věnovali řízení vozidla, dodržovali stanovenou rychlost, bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, obrnili se trpělivostí a přidali i trochu ohleduplnosti mezi sebou.

Policisté pořádkové i dopravní policie budou v tomto období dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a rovněž tak budou provádět i dohled nad bezpečností na hřbitovech i v jejich okolí.

Policie ČR proto apeluje na všechny řidiče, aby jezdili tak, aby snížili riziko dopravní nehody na minimum.Při opuštění vozidla všechny věci uložili do zavazadlového prostoru a nedávali tak šanci zlodějům. Návštěvníkům hřbitovůdoporučuje, aby byli ostražití a měli své osobní věci neustále pod dohledem.

por. Mgr. Markéta Johnová

25.10.2019

vytisknout e-mailem