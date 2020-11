Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Památka zesnulých pod dohledem policie

KRAJ - Na konci uplynulého týdne a o víkendu policisté na území celého Libereckého kraje dohlíželi ve zvýšené míře nejen na řidiče, ale svoji pozornost zaměřili i na hřbitovy a prevenci před krádežemi.

Policisté v Libereckém kraji se v závěru uplynulého týdne a o víkendu v souvislosti s Památkou zesnulých zaměřili ve zvýšené míře nejen na bezpečnost na silnicích a dodržování pravidel ze strany řidičů, ale také na veřejný pořádek, zejména v okolí hřbitovů, kam se vydalo mnoho lidí uctít památku svých blízkých. Policisté kontrolovali také dodržování epedemiologických nařízení.

Se zvýšenou intenzitou silničního provozu policisté v rámci dopravně bezpečnostního opatření zvýšili dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Zaměřili se zejména na kontrolu dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, na alkohol a drogy za volantem, na technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů na přepravu dětí, držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, dále sledovali i problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní a v neposlední řadě věnovali pozornost i pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech. Do akce se zapojilo na čtyři desítky policistů v celém kraji, jak z dopravní, tak i pořádkové policie.

Z celkového počtu 391 kontrolovaných vozidel zjistili policisté 70 přestupků, z nichž 65 vyřídili na místě uložením pokuty příkazem v celkové částce 19 500 korun. Dalších 5 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo nepoužití bezpečnostních pásů, a to celkem ve 23 případech. Druhým častým přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla, celkem v 17 případech. Další 3 řidiči nepředložili při kontrole doklad o pojištění odpovědnosti.



Přestože byla tato akce dopředu avizována, vyjelo mnoho řidičů posilněno alkoholem. V sobotu, krátce po půl páté na sebe upozornil na Srmržovce řidič vozidla Seat, a to na rovném úseku poblíž bývalého motorestu. Nejen, že byl opilý, ale ještě riskantní jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. V místech, kde je předjíždění zakázáno, a kde se v minulosti stalo mnoho vážných dopravních nehod, navíc se tam nachází i přechod pro chodce, předjížděl. Policisté z ooddělení hlídkové služby z Jablonce nad Nisou vozidlo zastavili. Nebyl to jediný prohřešek řidiče. Dále se ukázalo, že řídil pod vlivem alkoholu. Provedená dechová zkouška na alkoholo ukázala naměřenouo hodnotu 1,75 promile. Místo na hřbitov, kam zřejmě řidič tak spěchal, musel následovat hlídku na obvodní oddělení Smržovka, kde mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili policisté podezření ze spáchání přečinu "ohrožení pod vlivem návykové látky".

Dalšího "výtečníka" kontrolovali jablonečtí dopravní policisté v sobotu, krátce po půl páté odpoledne přímo v Jablonci - Vrkoslavicích. V ulici Pražská, naproti čerpací stanici kontrolovala hlídka vozidlo Škoda Octavia. Tento řidič skutečně netroškařil, jak ukázala provedená orientační dechová zkouška na alkohol, naměřená hodnota činila téměř 3 promile. I tento řidič následoval policisty na obvodní oddělení v Jablonci nad Nisou, kde si vyslechl ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření ze spáchání přečinu "ohrožení pod vlivem návykové látky". Za tento přečin hrozí oběma řidičům až dvouletý trest odnětí svobody.

To byly případy, které naštěstí policisté odhalili včas, než se stihlo odehrát něco vážnějšího. Na Jablonecku o uplynulém víkendu byli i další "výtečníci", kteří již takové štěstí neměli a s vozidlem skonkčili mimo vozovku.

Po vodce a pivu skončil s autem na střeše

Pod vlivem alkoholu policistům daleko neujel

Během akce se policisté nesetkali pod vlivem alkoholu pouze s řidiči motorových vozidel, ale jejich pozornosti neunikl ani cyklista na horském kole. Toho kontrolovala rovněž v sobotu hlídka z krajské dopravní policie na Semilsku, a to na silnici I/14 v obci Poniklá. Cyklista kromě toho, že usedl na kolo pod vlivem alkoholu, kdy mu byla při dechové zkoušce naměřena hodnota 0,54 promile, měl i pozitivní test na drogy - marihuanu a amfetamin.

Nejen na silnicích odhalili policisté během zvýšeného výkonu služby provinilce. V Novém Městě pod Smrkem se jim podařilo vypátrat ve městě osobu, která byla v celostátním pátrání a měla být dodána do výkonu trestu odnětí svobody.

2. 11. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

