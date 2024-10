Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Památka zesnulých

PLZEŇSKÝ KRAJ - Nenechávejte ve vozidlech viditelně odložené věci, na hřbitovech mějte své věci pod kontrolou, v silničním provozu dodržujte pravidla, dbejte zvýšené opatrnosti a buďte ohleduplní vůči ostatním účastníkům silničního provozu.

Památka zesnulých znamená pro většinu lidí očištění a úklid náhrobku, donesení květin nebo věnce a rozsvícení svíčky. Lidé vzpomínají na své nejbližší a hřbitovy jsou v těchto dnech zaplněny plápolajícími plamínky svíček nejvíce za celý rok. Bohužel i místa posledního odpočinku se stávají terčem pachatelů, kteří se neštítí využít toho, že lidé vzpomínají na své blízké a ke svému majetku nejsou zcela obezřetní. Proto by lidé neměli zapomínat, že i v těchto místech se mohou stát obětí protiprávního jednání.

Na hřbitovech dochází k odcizení květin, věnců, ale i svíček. Těmto krádežím lidé jen těžko zabrání, ale jiné je to u věcí, které mají při návštěvě hřbitovů u sebe. V těchto situacích platí, že mají být opatrní. Při úpravě hrobu mít tašku, kabelku, ve které mají osobní věci, pod kontrolou. Nikdy by se neměli vzdalovat od svých věcí a nechávat je z dosahu svých očí. Také doporučujeme, aby si více všímali lidí kolem sebe. Pokud jste na hřbitov přijeli vozidlem, neměli byste dávat příležitost pachatelům viditelně odloženými věcmi v zaparkovaném vozidle na parkovištích u hřbitovů. Mnohdy škoda způsobená na odcizené věci je zanedbatelná oproti škodě, kterou pachatel způsobil rozbitím okna, aby se dostal do vnitřního prostoru vozidla.

To, že majetková trestná činnost tvoří největší podíl trestné činnosti, dokládají statistická data. V loňském roce jsme evidovali z celkového počtu 9 562 trestných činů 66% majetkové trestné činnosti, kdy u krádeže vloupáním se jednalo o 1 647 případů, krádeže prosté 1 604 případů a ostatní majetkovou trestnou činnosti jsme evidovali v 1 643 případech.

V souvislosti s nadcházejícím svátkem, ke kterému neodmyslitelně patří zvýšený provoz a zpravidla i sychravé podzimní počasí doprovázející mlhy a déšť, žádáme všechny řidiče, aby se plně věnovali řízení, dodržovali nejvyšší povolenou rychlost, bezpečnou vzdálenost a rozestupy mezi vozidly a především aby nikdy nepřeceňovali svoje síly. Na to by měli pamatovat obzvláště tzv. „sváteční řidiči“, kteří za volant usedají jen několikrát do roka, často při podobných svátečních příležitostech. Obezřetnost ale platí pro všechny účastníky silničního provozu. Také proto budou více než obvykle na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlížet dopravní policisté. Ti se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek před a během jízdy, dodržování stanovených rychlostních limitů, povinnost používat bezpečností pásy a zádržné systémy a další pravidla silničního provozu.

Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dodržovali dopravní předpisy, dbali zvýšené opatrnosti a byli vůči sobě slušní a ohleduplní.

Pár rad, které stojí za to připomenout:

Nenechávejte uvnitř vozidla viditelně odložené věci byť nepatrné hodnoty, které mohou přilákat pozornost zloděje.

Veškeré tašky si uložte do zavazadlového prostoru ještě před příjezdem ke hřbitovu.

V žádném případě si nedávejte cenné věci do zavazadlového prostoru až po zaparkování. Pachatel vás může pozorovat a velmi snadno se tak vaše věci stanu terčem jeho zájmu.

Před odchodem od vozidla důkladně zkontrolujte uzavření zavazadlového prostoru i všech oken a uzamčení všech dveří vozidla.

Při úpravě a zdobení hrobu mějte své osobní věci stále pod kontrolou a nikdy se od nich nevzdalujte.

Není v našich silách uhlídat všechny hřbitovy a hroby. Proto se obracíme na všechny z Vás, abyste měli své osobní věci neustále pod kontrolou a zlodějům nedávali příležitost. Pokud se však stanete obětí protiprávního jednání, neváhejte a obraťte se na linku 158.



kpt. Bc. Hana Kroftová

29. října 2024

