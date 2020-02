Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Padlý strom zastavil dálnici D3

Tábor – Na Táborsku opět padaly stromy. (Hlasová schránka 974 238 116)

Po včerejším náročném dnu řešili policisté a hasiči na silnicích Táborska řadu problémů i dnešního rána. V důsledku větrného počasí padaly stromy, některé úseky pokryla i námraza.

Padlý strom zastavil dokonce i dálnici D3, a to na 83 km. Stalo se tak krátce před sedmou hodinou ranní. Ve směru na České Budějovice byly zablokovány oba jízdní pruhy, ve směru na Prahu pak strom zasahoval částečně do jednoho jízdního pruhu. Do padlého stromu narazilo jedno vozidlo, druhé pak nedaleko od místa události narazilo do svodidel. Nehody se naštěstí obešly bez zranění.

Díky rychlému zásahu policistů i hasičů byla dálnice během několika desítek minut opět plně průjezdná.

Připomínáme řidičům, že pády stromů, a to nejen na Táborsku, hrozí v lesních úsecích zejména na silnicích II. a III. tříd i nadále. Opatrnost je tak stále na místě.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

11. února 2020

Odkazy do noveho okna D3 - strom - 01 Detailní náhled D3 - strom - 02 Detailní náhled

vytisknout e-mailem