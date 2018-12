Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Padla klec za drobné krádeže

KLADENSKO – Policisté ve spolupráci s pracovníky ostrahy zadrží denně několik pachatelů krádeží.

Kladenští policisté na základě místní znalosti, za pomoci kamerového systému a ve spolupráci s ostrahou obchodních domů denně prošetřují případy majetkové trestné činnosti, která je páchána především v prostorách prodejen obchodních domů. Uvádíme nyní vybrané tři případy, z kterých jsou tři osoby podezřelé z trestného činu krádeže a jedna osoba z přestupkového jednání proti majetku. Pachatelé se této trestné činnosti dopustili opakovaně.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy nyní prošetřují případ šestatřicetiletého muže cizí státní příslušnosti, který je podezřelý z trestného činu krádeže. Této majetkové trestné činnosti se dopustil v pěti obchodních domech v Kladně, a to od října do prosince 2018. V šesti případech odcizil potravinové zboží v hodnotě necelých 6 000,-Kč. Jednalo se především o značkové čokolády, kterých odcizil celkem 35 kusů, dále o balíčky s masem a jiné potraviny. Zboží si vždy v prodejně vložil do tašky a prošel přes pokladní zónu bez zaplacení. Tyto skutky byly zaznamenány na kamerovém systému prodejen. V měsíci říjnu letošního roku se ve dvou případech těchto krádeží zúčastnila i pětadvacetiletá žena cizí státní příslušnosti, kdy zboží z prostor prodejny pronesli společně bez zaplacení. Policisté protiprávní jednání ženy prošetřují jako přestupek proti majetku.

Dne 7. prosince 2018 sdělili policisté obvodního oddělení Kladno podezření z trestného činu krádeže třiadvacetiletému muži z Kladna, který v listopadu letošního roku z prodejny obchodního domu v ulici Petra Bezruče, v Kladně odcizil čtyři kusy značkových krémů v celkové hodnotě 1 236,-Kč. Tyto krémy si uschoval do kapes kalhot a následně prošel přes pokladní zónu bez zaplacení. V prostoru za pokladnami mu jeden z odcizených krémů vypadl z kapsy a podezřelý pachatel byl zachycen pracovníkem ostrahy. Na místo byla přivolána policejní hlídka, která následným policejním šetřením zjistila, že muž se tohoto protiprávního jednání dopustil, ačkoliv byl pro takový čin v posledních 3 letech v několika případech Okresním soudem v Kladně odsouzen a potrestán.

Dalším podezřelým mužem z trestného činu krádeže je čtyřiatřicetiletý muž z Kladna, který se dne 9. prosince 2018 v prodejně s drogistickým zbožím v obchodním domě v ulici Petra Bezruče v Kladně odcizil zboží v hodnotě 1 419,-Kč. Při krádeži byl zachycen za pokladní zónou pracovníkem ostrahy a zboží bylo vráceno zpět. Na místo byla přivolána policejní hlídka. Následným šetřením bylo na kamerovém záznamu zjištěno, že tato podezřelá osoba deset minut před tímto zadržením od ostrahy odcizila další zboží, a to v hodnotě 2 209,-Kč. Celkem způsobená škoda činí necelé 4 000,-Kč.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. prosince 2018

