PLZEŇ - Pro získání zaměstnání podnikla protiprávní kroky kvůli obavě z případného odmítnutí.

Komisař oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájil trestní stíhání 44leté ženy, kterou obvinil ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což ji v případě pravomocného rozhodnutí může hrozit trest odnění svobody až na tři roky.

Takového jednání se měla žena dopustit v měsíci listopadu roku 2021 v Plzni, a to za účelem získání pracovního poměru v sociálních službách v jednom plzeňském zařízení se zvláštním režimem, přičemž měla předložit pozměněný výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby k doložení své trestní bezúhonnosti. Výpis měla získat do své dispozice doposud přesně nezjištěným způsobem. Obviněná výpis předložila i přesto, ačkoliv si byla vědoma, že se jedná o pozměněný výpis. Po změně svého příjmení se za stejným účelem takového skutku žena měla dopustit ještě jednou, a to o měsíc později. Veřejnou listinu si žena měla opatřit s úmyslem ji užít jako pravou, a to právě s podstatně změněným obsahem a takovou listinu jako pravou použila.

nprap. Veronika Hokrová

7. října 2022

