Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Padělání a pozměnění peněz

PLZEŇ – Kriminalisté odboru hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání muže, který opakovaně udal padělky stodolarových bankovek jako pravé.

Kriminalisté Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zahájili dne 12. července 2021 trestní stíhání pětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího zločinu padělání a pozměnění peněz. Obviněný muž opakovaně udal padělky bankovek nominální hodnoty 100 dolarů jako pravé. Bankovky si vzal od řidiče, který ho přepravoval. Při jízdě v taxíku si obviněný těchto bankovek všiml a zajímal se o ně. Taxikář mu je dal s tím, že se jedná o reklamní bankovky, že jsou bezcenné. Nato mladý muž šel do herny, kde v nočních, nebo spíše časných ranních hodinách oslovil muže, který hrál na výherních automatech, a stodolarovku mu nabídl za 1 500 korun. Ke směně po vzájemné dohodě došlo. A poté ještě čtyřikrát. Vyměnili si tak celkem osm bankovek v nominální hodnotě 100 dolarů proti hodnotě 11 tisíc korun. Následujícího dne po probuzení si poškozený bankovky prohlédl a pojal podezření o jejich pravosti. Proto učinil oznámení na policii. Téhož dne přijali policisté další oznámení o padělané bankovce. Tu přijala obsluha kasina, po které chtěl mladý muž bankovku směnit. Po přijetí bankovky však vyhodnotila, že je falešná, a přivolala policii. Pachatel z kasina mezitím odešel. Policisté po něm pátrali, využili kamerový systém a podezřelého zadrželi. Kriminalistům uvedl, že mu sice bylo divné, že bankovky dostal zadarmo, ale protože byly stejné, jako našel vzory na internetu, tak je směňoval. Růžových čínských znaků na bankovce si údajně nevšiml. Patrně by se mohlo jednat o takzvané rituální peníze, které jsou vyrobené za účelem jejich použití při smutečních obřadech v rámci specifických kultur. Tyto zajištěné bankovky však nesplňují ani základní kritéria rituálních peněz. (Cílem těchto kritérií je, aby se reprodukce bankovek natolik lišily od pravých a platných bankovek, že je nebude možné zaměnit.) Kriminalisté spolu se spisovým materiálem podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody na tři roky až osm let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. července 2021

vytisknout e-mailem