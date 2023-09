Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Padělané známky

HRADECKO - Matka se synem dali do oběhu stovky falešných poštovních známek.

V těchto dnech kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové obvinili z trestného činu padělání a pozměnění známek 66letou ženu a jejího 43letého syna. Oběma kladou za vinu, že během půl roku podali na jedné pobočce České pošty na Královéhradecku v devíti případech téměř 320 poštovních zásilek, které byly opatřeny 475 kusy falz známek v hodnotě 26 Kč za kus a 151 ks pozměněných poštovních známek v hodnotě 30 Kč za kus. Žena v době zadržení měla u sebe dalších 9 obálek opatřených těmito známkami, které měla připraveny k podání. Při následné domovní prohlídce policisté u ženy doma nalezli dalších téměř 550 kusů falz a necelých 150 kusů pozměněných známek. Muž, který se zabývá prodejem a obchodováním s poštovními známkami, pohledy, dopisnicemi a obálkami a dalšími podobnými předměty, používal známky na rozesílání tohoto zboží zákazníkům z celého světa. Známky kupoval na internetu za poloviční hodnotu a koncovým zákazníkům účtoval plnou cenu. Matka mu pomáhala s administrativou - psaní adres, lepení známek a podávání na poště.

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že všechny předložené 26korunové známky jsou falešné a 30korunové jsou pozměněné a to tak, že z nich byla pomocí chemického prostředku odstraněna razítka pošt a tudíž byla již jednou použita. Oba obvinění, kteří se řadu let aktivně věnují filatelií, způsobili na poštovném téměř 20tisícovou škodu.

Přestože oběma hrozil trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo peněžitý trest, bude pravděpodobně jejich trestní stíhání zastaveno, protože složili desítky tisíc na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

por. Iva Kormošová

