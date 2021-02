Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Padělané dvoutisícovky

PARDUBICE – Dva muži čelí obvinění.

Případ padělaných bankovek řeší v současné době pardubická kriminálka. Jedná se o dvě dvoutisícové bankovky. Pokud se teď spěcháte podívat do peněženky, zda tam nějakou takovou nemáte, tak věřte, že byste konkrétně tuto měli poznat na první pohled a na ten druhý už byste neměli žádné pochybnosti o tom, že máte v ruce padělek. Padělatelé si totiž nejenže nelámali hlavu s ochrannými prvky, ale vytvořili bankovku, z jejichž obou stran na vás hledí portrét Emy Destinnové. Bankovka tedy zcela postrádá zadní stranu s uvedením sériového čísla. Pochybnou kvalitu padělků ostatně potvrdila ve svém odborném vyjádření i Česká národní banka, kam putují všechny padělané či jen podezřelé bankovky. Podle úrovně zdařilosti jsou padělky ohodnoceny podobně jako školáci od jedničky po pětku. Tyto bankovky byly ohodnoceny pětkou. To však neznamená, že byste se před nimi neměli mít na pozoru, protože policisté zjistili, že nejméně ve dvou případech byly tyto bankovky přijaty jako pravé a rozpoznány jako padělky až následně. Pokud by se vám někdo takovými bankovkami pokoušel platit nebo ji dokonce už máte v držení, neváhejte se obrátit na nejbližší policejní služebnu či linku 158.



Vraťme se ale k našemu případu. Na začátku února na linku 158 volali dva na sobě nezávislí oznamovatelé, že jim bylo placeno s největší pravděpodobností padělanými bankovkami v nominální hodnotě 2000 korun. V jednom případě to byla bankovka zachycená v tržbě z fast foodu a ve druhém případě oznámení učinil muž, který ji měl obdržet při prodeji mobilního telefonu. Když kriminalisté prověřovali tato oznámení, oběma případy a spletitými příběhy se prolínalo jméno 28letého muže, který byl po předchozím souhlasu státního zástupce zadržen a posléze obviněn z trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což mu v případě prokázání viny může hrozit trest odnětí svobody až na osm let. V tomto případě byla obviněna ještě další osoba, a to 24letý muž, kterému kriminalisté kladou za vinu to, že poté, co bankovku obdržel a zjistil, že jde o padělek, se jí rozhodl udat jako pravou a zaplatil s ní nákup ve fast foodu. Tento mladík byl kriminalisty obviněn z trestného činu udávání padělaných a pozměněných peněz, za což mu v případě prokázání viny hrozí až dva roky vězení. Vzhledem k tomu, že případ je nadále ve vyšetřování, nemůžeme poskytovat žádné další podrobnější informace.



Odkaz na tiskovou zprávu ČNB k padělání bankovek a mincí v roce 2020.

26. února 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

