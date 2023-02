Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Padající sníh a led poškodil vozidlo

KRAJ - Povinnosti řidičů v zimních měsících.

ilustrační fotoOpětovně připomínáme řidičům, že než v zimě vyrazí s vozidlem do silničního provozu, musí z vozidla odstranit sníh, led a jiné nečistoty, které brání výhledu nebo mohou odletět a ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Je potřeba očistit všechna skla, celou karoserii, vnější zpětná zrcátka, přední i zadní světlomety. Velmi důležité je také očistit přední i zadní registrační značku.

Někteří řidiči nákladních, ale i osobních vozidel často svá vozidla před jízdou neočistí. Policisté poté vyšetřují dopravní nehody, při kterých je ohroženo nejen zdraví, ale mnohdy také životy dalších účastníků silničního provozu. Vrstva ledu se uvolní z vozidla náhle a bez jakéhokoli varování. Čelní skla automobilů nejsou uzpůsobena k ochraně posádky před ledovým projektilem vážícím někdy i jednotky kilogramů. Řidič takto atakovaného vozidla na nastalou situaci již nestihne zareagovat, protože celý nehodový děj bývá někdy otázkou pouhých 2 sekund. Vznik dopravní nehody je pak téměř neodvratitelný.

Co na to říká zákon?

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v § 5 odst. 2. písm. I), j) hovoří o tom, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Z toho pramení také možné sankce, kterým se nesvědomití řidiči vystavují v případech, že zákonná ustanovení nebudou respektovat. Za porušení těchto pravidel hrozí řidiči pokuta příkazem na místě ve výši až do 2000 korun a ve správním řízení od 1500 do 2500 korun. Pokud jde o zmíněné registrační značky, tak pokud je registrační značka nečitelná, vystavuje se řidič správnímu trestu ve správním řízení 5000 – 10000 Kč a zákazu řízení od 6 měsíců do 1 roku.



13.2.2023, 13:40

