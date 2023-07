Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pád z eskalátorů

Kriminalisté pátrají po čtveřici mužů, kteří bezdůvodně vypnuli eskalátory a tím způsobili osmdesátileté ženě těžkou újmu na zdraví.

Druhého července, krátce po šesté hodině večerní, vstoupila čtveřice mladých mužů do vestibulu metra Můstek v Praze 1. Při jízdě po eskalátorech jeden z nich bezdůvodně zmáčkl tlačítko pro nouzové zastavení a vlivem toho ztratila osmdesátiletá žena stabilitu a zhroutila se ze schodů dolů. Tímto pádem si způsobila vážné poranění hlavy a zlomeninu krčního obratle s následným nutným operačním zákrokem. Neznámí muži celý incident viděli, ale přesto v klidu pokračovali ve své cestě a prvním metrem odjeli pryč.

Celý případ si převzali kriminalisté z 1. oddělení Prahy I a začali po těchto neznámých mužích pátrat. Detektivové zajistili všechny dostupné kamerové záznamy a zmapovali pohyb této čtveřice až do stanice Černý most, kde se ztratili z dohledu kamer. Do dnešního dne se je kriminalistům, za využití všech operativně pátracích prostředků, nepodařilo vypátrat a tak žádají širokou veřejnost o pomoc.

Pokud kohokoliv z této čtveřice poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158. Dále žádáme případné další svědky celé události, kteří mohou poskytnout relevantní informace, aby se také obrátili na tuto linku. Právě jejich svědectví by mohlo velmi pomoci s objasněním celého případu.

Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání trestného činu Těžké ublížení na zdraví a v případě dopadení a odsouzení, může strávit za mřížemi až deset let.

por. Bc. Richard Hrdina - 6. července 2023

Související dokumenty Pád z eskalátorů.mp4

Velikost souboru:87,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem